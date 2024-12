POL-CUX: Starker Seitenwind verursacht Verkehrsunfall auf der B73 im Bereich Neuhaus - Seniorin leicht verletzt (Foto im Anhang)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Neuhaus. Am heutigen Montagmorgen (16.12.2024) befuhr eine 78-jährige Cadenbergerin gegen 09:20 Uhr mit ihrem Pkw die Bundeststraße 73 aus Cadenberge kommend in Fahrtrichtung Neuhaus. Bei starkem Seitenwind kam Sie nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen wasserführenden Graben zum Stehen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte Sie aus ihrem Fahrzeug geborgen und mittels Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gerbracht werden. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

