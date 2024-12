Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung - Umfangreiche Verkehrskontrollen an den Grundschulen in Loxstedt, Schiffdorf, Hagen und Beverstedt (Foto im Anhang)

Landkreis Cuxhaven. Nach mehreren Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Schiffdorf in Zusammenarbeit mit der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cuxhaven umfangreiche Verkehrskontrollen und Gespräche an verschiedenen Grundschulen in Loxstedt, Schiffdorf, Hagen und Beverstedt durch. Die Kontrollen fanden hier in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt, mit den Schwerpunkten auf den jeweiligen Schulbeginn und das jeweilige Schulende.

Im Fokus der Kontrollen standen PKW-Faherinnen und Fahrer, in Teilen so genannte "Eltern-Taxis" aber auch Fahrradfahrende. Zudem wurde an der Schule in Schiffdorf eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger hatten sich über teilweise gefährliche Verkehrssituationen und gefährliches (Fehl)Verhalten geäußert.

Kontrolliert wurden zusammen rund 150 Fahrradfahrende und rund 50 PKW-Fahrende. Dabei wurden insgesamt rund 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche in Teilen mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet wurden. Sechs Verkehrsteilnehmende waren zu schnell unterwegs, die höchste Messung betrug 46 km/h bei erlaubten 30 km/h. In den allermeisten Fällen wurden aber erzieherische Gespräche geführt.

Die Kontrollen stießen fast ausschließlich auf Zuspruch, sowohl von den Verkehrsteilnehmenden als auch von den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Leider muss aber auch gesagt werden, dass ein paar wenige Eltern wenig Verständnis dafür zeigten und teilweise abfällige Äußerungen tätigten, als Sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht wurden.

Polizeikommissar Iwo Schulz, welcher die Kontrollen geleitet hatte, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen: "Bei den vielen Gesprächen, die wir heute geführt haben, kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen bin. Die hohe Zustimmung der Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler hat natürlich zum Erfolg der Aktion maßgeblich beigetragen. Am Ende geht es vor allem um die Verkehrssicherheit und die Gesundheit der Kinder. Und die sollte wirklich für alle von maßgeblichem Interesse sein".

