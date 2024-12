Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Umfangreiche Verkehrskontrollen an der B437 am Wesertunnel - Mehrere Ordnungswidrigkeiten, jedoch keine Straftaten

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf/B437. Am gestrigen Donnerstag (12.12.2024) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven sowie des Hauptzollamtes Bremen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr eine umfangreiche Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 437, kurz hinter dem Wesertunnel in Richtung BAB27, durch.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag erneut auf der Bekämpfung von Hauptunfallursachen, in diesem Fall Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr.

Bei den Kontrollen wurden erfreulicherweise keine Fahrzeugführenden festgestellt, welche alkoholisiert oder unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs waren. Auch andere Straftaten wurden nicht festgestellt.

Im Bereich von Ordnungswidrigkeiten wurde z.B. ein Fahrzeugführer mit fünf griffbereiten Messern im Fahrzeug festgestellt, welche er nicht plausibel erklären konnte. Da es sich nach dem Waffengesetz um verbotene Messer handelte, wurden diese sichergestellt. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer wurde ein ungesicherter und unsachgemäßer Benzinkanister festgestellt. Des Weiteren wurden mehrere kleinere Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Gurtpflicht, Ladungssicherung oder nicht mitgeführte Dokumente festgestellt und in Teilen geahndet.

Zollrechtliche Verstöße wurden nicht festgestellt.

