POL-SI: 26-Jähriger bei Unfall verletzt - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberheuslingen) (ots) - Am Mittwochabend (28.11.2024) sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Heuslingstraße in Freudenberg-Oberheuslingen ausgerückt. Gegen kurz nach 20 Uhr war zunächst die Polizei aufgrund von verdächtigen Personen gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten im Bereich der Garage Qualm fest. Aus diesem Grund erfolgte die sofortige Alarmierung der Feuerwehr. Der Brand in ...

mehr