POL-F: 250311 - 0251 Frankfurt - Gutleutviertel: Bezug zu Vermisstenmeldung Nr. 0239 vom 08.03.2025 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (bo) In der Nacht von Samstag (8. März 2025) auf Sonntag (9. März 2025) nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor in einen Kiosk einbrach. Nach bisherigen Erkenntnissen, hebelten insgesamt drei Einbrecher gegen 02:30 Uhr die Zugangstür des Kiosks auf und gelangten so in das Objekt in der Fallerslebenstraße. Zeugen, die den Einbruch sahen, ...

mehr