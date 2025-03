Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250311 - 0249 Frankfurt - Gallus: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Täterfestnahme

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Montag (10. März 2025) auf Dienstag (11. März 2025) nahmen Polizeibeamte einen 17-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht einen Unfall gebaut zu haben und vom Tatort geflüchtet zu sein.

Gegen 01:45 Uhr befuhr der Tatverdächtige die Weilbruger Straße in Richtung Kleyerstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er links von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Zaun und kam in einem Gebüsch an einer Hauswand zum Stehen. Aufgrund des Knalls riefen Zeugen die Polizei, welche umgehend eine Fahndung einleiteten. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den 17-Jährigen in einem Hinterhof an und nahmen ihn fest. In seiner Jackentasche fanden die Ordnungshüter den Fahrzeugschlüssel des verunfallten Autos auf und stellten diesen sicher. Weiter verfügt der Tatverdächtige über keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten brachten ihn auf die Dienststelle und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten.

