Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250310 - 0247 Frankfurt - Altstadt: Festnahme nach Einbruch in Restaurant

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (10. März 2025) verschafften sich zwei Männer Zutritt zu einem Restaurant in der Altstadt. Die Polizei nahm die Einbrecher fest.

Gegen 00:10 Uhr schoben die beiden die Eingangstür eines Restaurants am Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Danach durchsuchten die Einbrecher den Innenraum. Ein Zeuge verständigte sodann die Polizei. Diese nahm die beiden Männer im Alter von 32 und 37 Jahren noch in dem Restaurant fest.

Die Polizei brachte die Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell