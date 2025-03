Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250312 - 0258 Frankfurt - Flughafen Polizei nimmt widerspenstigen Dieb fest

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstag (11. März 2025) einen 46-jährigen Mann fest. Dieser stahl zuvor Gegenstände aus Fahrzeugen.

Bisherigen Erkenntnissen nach rief eine Frau gegen 18:55 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sie soeben Zeugin eines Diebstahls geworden sei, welcher sich im Parkhaus abgespielt habe. Polizeibeamte suchten umgehend den Tatort auf und initiierten eine Fahndung nach dem Täter. Eine zivile Streife traf den 46-jährigen Tatverdächtigen an und nahm diesen unter Widerstand fest. Die Beamten brachten den Dieb in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

