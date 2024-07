Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Möbelhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (08.07.), gegen 5.55 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Möbelmarktes in der Erfurter Straße im Stadtteil Hohe Luft gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen Flammen bereits aus dem Dach. Innerhalb kürzester Zeit stand der Möbelmarkt in Vollbrand. Derzeit ist eine Vielzahl von Feuerwehrkräften dabei, umfangreiche Löscharbeiten durchzuführen.

Die B 27 ist aufgrund der Löschmaßnahmen zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und Hohe Luft für Lkw derzeit voll gesperrt, Pkw können passieren. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar - genauso wie die Höhe des Sachschadens.

Die Polizei rät Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell