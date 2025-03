Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250313 - 0259 Frankfurt- Stadtgebiet: Hinweise der Polizei zum "23. Mainova Halbmarathon" am 16. März 2025

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntag, den 16. März 2025, findet der 23. Mainova Halbmarathon in Frankfurt am Main statt. Dieses Jahr wartet die Sportveranstaltung mit einer neuen Streckenführung auf. Der Veranstalter rechnet mit rund 9.000 Teilnehmenden, die gemeinsam durch die Straßen von Frankfurt Sachsenhausen, Niederrad und um den Main laufen. Die 21 Kilometer lange Strecke verläuft vom Deutsche Bank Park nach Sachsenhausen, von dort in Höhe der Ignatz-Bubis-Brücke über den Main, über die Untermainbrücke zurück in den Frankfurter Süden in Richtung Niederrad und anschließend durch die Bürostadt zurück zum Deutsche Bank Park.

Die Zufahrten zur Universitätsklinik und dem Krankenhaus Sachsenhausen sind dabei grundsätzlich jederzeit gewährleistet.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei wieder vor Ort sein und dafür Sorge tragen, dass alle Teilnehmenden sowie die rund 2000 Zuschauenden entlang der Strecke nicht nur ein spannendes, sondern auch ein friedliches und sicheres Sportereignis genießen können. Hierzu werden an besonders frequentierten Örtlichkeiten Polizistinnen und Polizisten sichtbar Kontrollen durchführen und für die Bürger ansprechbar sein. Die Polizei weist daraufhin, dass seit Oktober 2024 das Führen von Waffen und Messern im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen verboten ist (§ 42 WaffG).

Anwohnende sollen sich deshalb darauf einstellen, dass es am Veranstaltungstag ab ca. 08.00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen rund um die Laufstrecke kommen wird. Auch die Abfahrt der BAB 5 "Frankfurt Niederrad Süd" wird in dieser Zeit gesperrt werden.

Für alle Beteiligten wird am Deutsche Bank Park der Parkplatz Gleisdreieck und der Waldparkplatz geöffnet sein. Es gibt aber auch sehr gute ÖPNV Anbindungen zum Deutsche Bank Park mittels S-Bahn und Straßenbahn.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.frankfurter-halbmarathon.de/) oder auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/themen/sport/sportevents/frankfurter-mainova-halbmarathon) Informationen zum Personen-Nahverkehr (Fahrpläne, zusätzliche Fahrten und Umleitungen) bieten die Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Informationen zu den Themen Sicherheit und Verkehrseinschränkungen werden am Einsatztag über den bekannten X-Account @Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt bekanntgegeben.

Wir wünschen allen Teilnehmenden einen erfolgreichen Lauf!

