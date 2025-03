Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250313 - 0264 Frankfurt - Schwanheim: Verbotenes Verbrennen von Gartenabfällen führt zu weiteren Bränden

Frankfurt (ots)

(rü) Gartenabfälle, eine Gartenhütte und zuletzt ein Teilbereich einer Hausfassade. In dieser Reihenfolge breitete sich gestern (12.März 2025) gegen 17:00 Uhr ein vermeintlich kleines Feuer in der Straße "Am Waldgraben" aus.

Spätestens beim Versuch, das sich ausbreitende Feuer eigenständig zu löschen, realisierte die 65-jährige Verursacherin, weshalb das Abbrennen von Gartenabfällen im Stadtgebiet grundsätzlich verboten ist.

Nachdem sie nach derzeitigen Erkenntnissen die brennenden Gartenabfälle unbeaufsichtigt ihrem Schicksal überließ, breitete sich das Feuer auf die angrenzende Gartenhütte, welche vollständig zerstört wurde, aus. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, so dass im weiteren Brandverlauf nur ein Teil der Hausfassade des angrenzenden Wohnhauses beschädigt wurde.

Personen wurden nicht verletzt.

Gegen die Frau wurde nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

