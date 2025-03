Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 23-Jährigen nach sexueller Belästigung und Nötigung in Gewahrsam

Dortmund - Rahden (ots)

In der Nacht zu Dienstag (18. März) begrapschte ein Mann mehrfach eine Frau im Hauptbahnhof Dortmund. Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellten diesen und informierten die Bundespolizei über das Geschehen. In den Wachräumen zog der Beschuldigte zudem seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Die eingesetzten Beamten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam.

Gegen 00:35 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn das Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof über einen sexuellen Übergriff im Bahnhofsgebäude. In der Nähe des Infopoints der Deutschen Bahn trafen die Einsatzkräfte auf den 23-jährigen Verdächtigen und die 28-jährige Geschädigte. Zur Aufklärung des Sachverhalts, führten die Bundespolizisten die Beteiligten der Dienststelle am Hauptbahnhof Dortmund zu.

Unterdessen führten weitere Beamte eine Videoauswertung der Überwachungskameras durch. Dabei stellten diese fest, dass der syrische Staatsbürger in der Haupthalle auf die Dortmunderin zuging und diese ansprach. Die junge Frau zeigte jedoch keinerlei Interesse an einer Konversation und wendete sich von dem Mann aus Rahden ab. Anschließend folgte er der Deutschen und fasste ihr oberhalb ihrer Kleidung an die Hüfte. Infolgedessen stieß die 28-Jährige den Syrer von sich. Darauf reagierte der Beschuldigte jedoch nicht, verfolgte die Geschädigte erneut und fasste ihr schließlich oberhalb ihrer Kleidung an ihr Gesäß. Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurden auf die Situation aufmerksam, stellten den Mann und riefen die Bundespolizei hinzu.

Zwischenzeitlich wurde der 23-Jährige in einer Gewahrsamszelle durchsucht. Seine Identität stellten die Beamten mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei fest. Während den weiteren strafprozessualen Maßnahmen zog der syrische Staatsbürger in der Zelle seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Der Aufforderung der Einsatzkräfte, dies unverzüglich zu unterlassen, kam der Beschuldigte nach.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache stellten die Uniformierten die Hose der jungen Frau, die Wechselkleidung mit sich führte, sicher. Der 23-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und anschließend dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Nötigung ein.

