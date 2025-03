Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer und Tabletten bei Seniorin sicher

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (17. März) suchte eine Frau das Bundespolizeirevier im Essener Hauptbahnhof auf. Bei der Überprüfung fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie mehrere Arzneimittel bei ihr auf.

Gegen 15:40 Uhr erschien eine 65-Jährige in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen. Sie gab an, dass sie ihren Schal auf einem Bahnsteig vergessen habe. Die Beamten werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus, konnten das Kleidungsstück jedoch nicht ausfindig machen. Währenddessen versuchte die Deutsche ein Glas mit zunächst unbekanntem Inhalt vor einem Polizisten zu verstecken. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Marihuana handelte. In ihrer Handtasche stellten die Einsatzkräfte dann ein Einhandmesser sicher. Dabei handelt es sich um ein Messer, welches mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann.

Des Weiteren fanden die Uniformierten zwei Dosen mit insgesamt achtzehn verschreibungspflichtigen sowie zwei nicht deklarierten Tabletten auf. Die Essenerin gab an, die Dose samt Inhalt zuvor käuflich erworben zu haben.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell