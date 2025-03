BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden Handy einer Minderjährigen

Gelsenkirchen (ots) - Am 16. März, in den frühen Abendstunden, wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in den Bauch getreten. Die Tathandlung wurde durch die Videoanlage im Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgezeichnet. Gegen 18:00 Uhr informierte der 28-jährige Geschädigte die Bundespolizei am Hauptbahnhof ...

mehr