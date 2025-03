Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjähriger tritt DB Mitarbeiter in den Bauch - Bundespolizei fasst Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Am 16. März, in den frühen Abendstunden, wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in den Bauch getreten. Die Tathandlung wurde durch die Videoanlage im Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgezeichnet.

Gegen 18:00 Uhr informierte der 28-jährige Geschädigte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen über eine Körperverletzung zu seinem Nachteil. Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn wollte er aufgrund mehrerer Beschwerden über pöbelnde Jugendliche diesen ein Hausverbot aussprechen. Im Warteraum des Bahnsteigs Gleis 4/5 hielt sich eine Personengruppe von drei Jugendlichen auf, die durch lautstarkes Brüllen auffielen. Da sie zudem keine Reiseabsichten hatten, forderte er die drei Jugendlichen auf, den Bahnhof zu verlassen. Kurz nachdem der Geschädigte sie in Richtung Ausgang begleitet und des Bahnhofs verwiesen hatte, drehte sich der 14-jährige Syrer um und trat dem Gelsenkirchener unvermittelt in den Bauch. Alle drei Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt

Die Beamten der Bundespolizei führten umgehend eine Videoauswertung durch und fahndeten erfolgreich nach dem 14-Jährigen, der noch im Nahbereich durch Einsatzkräfte angetroffen und zur Dienststelle mitgenommen werden konnte. Nachdem die Identität zweifelsfrei festgestellt und Rücksprache mit der Erziehungsberechtigten Mutter gehalten wurde, konnte der Jugendliche die Dienststelle verlassen.

Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell