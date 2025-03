Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuell belästigt und bedroht - Die Bundespolizei ermittelt

Bochum (ots)

Gestern (16.März) in den frühen Abendstunden bat eine Minderjährige eine Streife der Bundespolizei um Hilfe. Sie gab an, belästigt und bedroht worden zu sein.

Gegen 19:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte im Bochumer Hauptbahnhof durch eine 15-jährige Jugendliche angesprochen. Die Bochumerin gab an, im Bus des Schienenersatzverkehrs, durch einen Mann unsittlich berührt, belästigt und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Zuvor sei der Mann bereits an der Bushaltestelle gezielt auf sie zugegangen und habe dabei vor Ihr mit der Hand in der Hose onaniert. Im Bus habe sich der 39-Jährige dann neben sie gesetzt, ihren Oberschenkel angefasst und versucht, seine Hand in Richtung Schambereich der Geschädigten zu bewegen. Als diese Lautstark auf ihre Situation aufmerksam machte, habe er sie mit einem Küchenmesser bedroht.

Die Bundespolizisten fahndeten umgehend nach dem Tatverdächtigen und konnten diesen auch dank der ausführlichen Täterbeschreibung noch im Nahbereich identifizieren und festnehmen. In der Jacke des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem ein Küchenmesser auf und stellten dieses als Beweismittel sicher. Gegen den deutschen Staatsangehörigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie sexueller Belästigung ein und verbrachten ihn im Anschluss ins Polizeigewahrsam der Polizei Bochum.

