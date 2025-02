Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen melden Alkoholfahrt

Northeim (ots)

Northeim, Am Mühlenanger, Sonntag, 23.02.2025, 19.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 19.00 Uhr wurde über den Notruf ein Verdacht auf eine Alkoholfahrt gemeldet. Ein Fahrzeug wurde von drei Zeugen, welche sich in dahinter befindlichen Fahrzeug befanden, beim Fahren von Schlangenlinien beobachtet. Ab der Northeimer Straße "Westerlange" wurden die Zeugen auf das Auto aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr mehrmals über die Mittellinie und stieß gegen einen Bordstein. In der Straße "Am Mühlenanger" stieg ein Mann aus und ging in Richtung eines Häuserblocks.

Eine Streife der Polizei Northeim konnte Beschädigungen am Auto feststellen und suchte den Halter des Fahrzeugs auf. Die Beschreibung der Zeugen passte zum äußerlichen Erscheinungsbild des 29-jährigen Halters. Beim Northeimer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb er als Beschuldigter belehrt wurde. Der Mann gab an, dass er nicht mit dem Auto gefahren sei und bestätigte Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde beim 29-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Der Führerschein des Northeimers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell