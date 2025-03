Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 61

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Montagnachmittag, 17. März 2025, um 16:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 24-jährigen Franzosen bei der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Offenburg ihn mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs suchte. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 EUR bezahlen oder eine 60-tägige Freiheitsstrafe verbüßen. Weiterhin konnte der Mann den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Franzose wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle und Zahlung der Geldstrafe wurde die Weiterreise gestattet.

