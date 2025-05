Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Einbruch in eine Gärtnerei - Diebe stehlen Werkzeug

Tönisvorst-Vorst (ots)

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in einen Gartenbaubetrieb auf der Anrather Straße in Vorst. Unbekannte waren am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 07.00 und 20.00 in eine Halle eingedrungen und stahlen diverse Werkzeuge, unter anderem zwei Motorsägen, einen Georipper und eine Heckenschere samt Ladegerät. Für Hinweise auf Tatverdächtige ist das Kriminalkommissariat 2 erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (482) 250508-2100-0A1008

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell