Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gullideckel rausgehoben - Polizei ermittelt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Eigentlich müsste man die polizeiliche Kampagne "Schalt die Birne ein" hier zweckentfremden. Denn Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag, etwa gegen 01.30 Uhr, auf der Straße Königspfad in Kaldenkirchen einen Gullideckel aus dem Rahmen gehoben und mitgenommen. Das Einsatzteam fand den Deckel in der Nähe, setzte ihn wieder ein und beseitigte die Gefahr. Der Zeuge hatte zwei Personen beobachtet, die den Gullideckel herausgehoben hatten. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat. Denn hier handelt es sich nicht um einen Scherz, sondern um eine Straftat, nämlich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nicht denken möchte man an die möglichen Folgen, wenn hier zum Beispiel ein Radfahrer in der Nacht in das Loch gefahren wäre. Hinweise auf die Tatverdächtigen bitte an das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (479)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell