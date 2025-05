POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Kempen (ots) - Am Dienstagabend haben drei bislang unbekannte Männer aus den Räumen einer Tankstelle an der Hülser Straße in Kempen Zigaretten im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen. Gegen 19 Uhr hatte ein vermeintlicher Kunde den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und den anwesenden Angestellten in ein Gespräch über verschiedene Produkte, die dort zum Verkauf stehen, verwickelt. Dann habe er den Verkaufsraum ...

