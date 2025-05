POL-VIE: Kempen: Diebe klauen Zigaretten auf der Tankstelle

Grefrath (ots) - Am Dienstag gegen 15 Uhr rief ein angeblicher Polizist einen Mann aus Grefrath an. Er kündigte an, gemeinsam mit dem Ordnungsamt zu dessen Haus in der Finkenstraße zu kommen, um dort nach Bargeld zu suchen. Der Mann wurde misstrauisch und informierte eine Nachbarin. Die Nachbarin zögerte nicht ...

