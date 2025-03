LPI-GTH: Unfall noch verhindert

Gotha (ots) - Am Montag, den 24.03.25, wurde eine weibliche Person in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 07.25 Uhr im Bereich der Sporthalle Eschleber Straße / Ecke Freiligrathstraße von einer männlichen Person belästigt. Der Mann umarmte die weibliche Person von hinten und versuchte sie festzuhalten. Zufällig befand sich in unmittelbarer Nähe ein Jogger, der die Situation sofort erkannte und zu Hilfe kam. Der Mann ...

