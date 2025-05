Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann auf E-Scooter fährt Kind an und haut ab - Drogenkonsum und Widerstand

Viersen (ots)

Mit einer ganzen Latte von Vorwürfen sieht sich ein 27-jähriger Viersener konfrontiert. Zu einer Verkehrsunfallflucht kommt der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln und ein Widerstand gegen Einsatzkräfte der Polizei.

Am Dienstag gegen 14.40 Uhr war ein neunjähriger Schüler aus Viersen auf dem Weg von der Schule nach Hause, als er auf der Klosterstraße vor der Schule von einem E-Scooter auf dem Gehweg angefahren wurde. Der Lenker des E-Scooters traf den Jungen am Kopf, so dass dieser zu Boden fiel. Der Mann auf dem Fahrzeug fuhr weiter in Richtung Innenstadt.

Wohin er gefahren war, ließ sich aber schnell ermitteln. Kurz darauf fanden Einsatzkräfte ihn in einem Haus an der Klosterstraße. Dort räumte er ein, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben, lehnte aber einen Drogentest ab. Als er dann für eine Blutprobe zur Wache gebracht werden sollte, wurde er zunehmend aggressiv, schlug und trat um sich und beleidigte einen Beamten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (473)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell