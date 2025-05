Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Nachbarin verständigt die Polizei nach Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte

Grefrath (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr rief ein angeblicher Polizist einen Mann aus Grefrath an. Er kündigte an, gemeinsam mit dem Ordnungsamt zu dessen Haus in der Finkenstraße zu kommen, um dort nach Bargeld zu suchen. Der Mann wurde misstrauisch und informierte eine Nachbarin. Die Nachbarin zögerte nicht lange und rief sofort die echte Polizei. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg und beobachteten das Haus. Als gegen 16 Uhr noch immer niemand auftauchte, klingelten die Beamtinnen und Beamten an der Tür. Dort trafen sie auf den Mann und seine Nachbarin. Vor Ort klärten sie den Mann über gängige Betrugsmaschen auf und lobten das schnelle und richtige Handeln der Nachbarin. Wenn Sie einen ähnlichen Anruf erhalten, zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 110. Die echte Polizei durchsucht niemals ohne rechtliche Grundlage Ihr Haus nach Bargeld oder Wertgegenständen. In diesem Fall konnte Schlimmeres verhindert werden. /jk (471)

