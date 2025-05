Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Unfall im Kreisverkehr - E-Scooter-Fahrerin wird leicht verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Montag gegen 07.40 Uhr war eine 15-jährige Schülerin aus Nettetal mit ihrem E-Scooter auf der Johannesstraße ortsauswärts unterwegs. Den Kreisverkehr wollte sie über dem Rad- /Gehweg in Richtung Leuth passieren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 30 Jahre alten Autofahrerin aus Nettetal, welche auf der Krickenbecker Allee aus Richtung Schloßstraße kam. An dem Kreisverkehr gilt für den Rad-/Gehweg das Verkehrszeichen 205 - Vorfahrt gewähren-. Obwohl beide eine Vollbremsung hinlegten, kam es zur Kollision und die 15-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. /wg (469)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell