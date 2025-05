Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einbrüche auf Baustellen - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Kreis Viersen (ots)

In den vergangenen Tagen wurden auf zwei Baustellen im Kreis Materialien gestohlen.

Zwischen dem 30. April, 16 Uhr, und dem 3. Mai, 15 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Stahlplatten von einer Baustelle an der Straße Schiersbruch in Kempen-Tönisberg. Die Platten wiegen jeweils 1,5 Tonnen. Aufgrund des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt waren.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem 2. Mai, 18 Uhr, und dem 5. Mai, 7 Uhr. In einem Rohbau an der Straße Ransberg in Viersen-Dülken wurden mehrere Kupferrohre gestohlen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (467)

