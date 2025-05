Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Viersen-Süchteln (ots)

Die seit Freitagabend vermisste 80-jährige Dame ist am Montagmittag gefunden worden. Ein Arzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Polizei suchte seit Freitagabend nach der Frau, die ein Seniorenheim auf der Johannisstraße in Süchteln in unbekannte Richtung zu Fuß verlassen hatte. Bei der Suche, die am Wochenende mit wiederholter Unterstützung von Drohnen und Man-Trailer-Hunden fortgesetzt wurde, führte nicht zum Auffinden der Dame. Bei der Polizei gingen nach der Veröffentlichung am Freitag zahlreiche Hinweise ein, dass die Frau in Kempen oder auch im Dülkener Stadtpark gesehen worden sei. Die Ermittlerinnen und Ermittler gingen jedem Hinweis nach, leider auch hier ohne Erfolg. Deswegen konzentrierte sich die Suche heute noch einmal auf das Gelände der LVR-Klinik in Süchteln. Etwa 120 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei suchten das Gelände systematisch ab. Gegen 13.15 Uhr wurde die 80-Jährige in einem Waldstück auf dem Gelände tot aufgefunden. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei untersuchte umfassend den Fundort. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. /wg (465)

