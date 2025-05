Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Jugendheim - Haben Sie etwas beobachtet?

Nettetal-Lobberich (ots)

Zwischen Samstag, dem 3. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 4. Mai, 18:30 Uhr, wurde in ein Jugendheim in der Straße "An Sankt Sebastian" in Lobberich eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (462)

