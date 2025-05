POL-VIE: Viersen-Süchteln: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster dementer Dame

Grefrath (ots) - Am Freitag, 02.05.2025 gegen 16:50 Uhr fährt ein Fünfjähriger aus Grefrath unvermittelt mit seinem Hoverboard (selbstfahrendes Skateboard) auf die Fahrbahn des Buchfinkenweges in Grefrath. Eine 26-jährige Grefratherin erfasst den Jungen mit ihrem PKW und verletzt ihn leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus ...

