POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanz Tanz in den Mai - überwiegend friedliche Feierlichkeiten

Die Polizei im Kreis Viersen blickt auf eine insgesamt ruhige Nacht zum 1. Mai zurück. Im Rahmen der traditionellen Feierlichkeiten zum "Tanz in den Mai" waren lediglich kleinere Einsätze notwendig. Insgesamt wurden der Leitstelle 13 Ruhestörungen gemeldet - der häufigste Grund für ein polizeiliches Einschreiten in der Nacht. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei zur Straelener Straße in Viersen gerufen. Dort war zunächst von einer Bedrohung unter Einsatz einer Schusswaffe die Rede. Vor Ort konnte jedoch schnell aufgeklärt werden, dass es sich um ein handelsübliches Stabfeuerzeug handelte. In Kempen kam es gegen 1 Uhr in der Minna-Meckel-Straße zu einem Vorfall, bei dem mehrere Personen auf geparkte Fahrzeuge kletterten. Die Polizei nahm die Personalien der beteiligten Personen auf. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignete sich gegen 1:50 Uhr auf dem Remigiusplatz in Viersen. Eine Person erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 2:50 Uhr wurde die Polizei in die Boerholzer Straße in Brüggen-Bracht gerufen. Dort randalierte eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen und trat gegen Zäune. Auch in diesem Fall wurden die Personalien aufgenommen. Die Polizei bewertet die Einsatzlage zur Mainacht insgesamt als ruhig. Größere Zwischenfälle blieben aus. /jk (456)

