Polizei Paderborn

POL-PB: Schusswaffengebrauch im Schloßpark

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Samstagabend, 26. April durchsuchten Einsatzkräfte eine Personengruppe am Merschweg in Paderborn, da ein Beteiligter eine Waffe mit sich führen sollte. Diese konnten die Einsatzkräfte nicht finden, jedoch hatte einer der Jugendlichen Platzpatronen dabei, ein anderer führte ein Päckchen Cannabis mit sich.

Ein Zeuge meldete sich gegen 18.30 Ihr bei der Polizei, weil er einen Jugendlichen mit einer Waffe am Merschweg in Paderborn-Schloss Neuhaus gesehen hatte. Am Einsatzort waren deutliche Schussgeräusche zu hören, so dass die Beamten eine größere verdächtige Personengruppe kontrollierten, die über die Almebrücke Richtung Merschweg kam.

Einer der Jugendlichen blieb erst nach mehrmaliger Aufforderung stehen. Bei der Durchsuchung des 16-jährigen fanden die Polizisten ein Päckchen Cannabis, bei einem zweiten fanden sie Platzpatronen. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden.

Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Anzeigen, das Cannabis wurde sichergestellt. Die Jugendlichen wurden den Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell