POL-PB: Garagenbrand - Ursache war vermutlich Brandstiftung

Paderborn (ots)

(cr) Am späten Sonntagabend, 27. April, kam es zu einem Garagenbrand an der Anschrift Les-Mans-Wall in Paderborn. Dabei brannte ein Auto komplett aus. Vermutlich wurde der Brand absichtlich gelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr stellte ein Passant dichten Rauch im Bereich des Les-Mans-Walls fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Rauchentwicklung ging von einem Garagenhof hinter einem ansässigen Ski- und Snowboardgeschäft aus. Die Feuerwehr musste gewaltsam mehrere Garagen öffnen und entdeckten einen in Vollbrand stehenden Opel. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand, welcher sich bereits über drei Garagen ausgebreitet hatte, löschen. Es entstand ein Sachschaden an den Garagen und dem Fahrzeug in Höhe von rund 20.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, möge sich bitte unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei melden.

