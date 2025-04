Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Ladendiebstahl in Salzkotten gesucht

Paderborn-Salzkotten (ots)

(md) Am Freitag, 25. April waren vier Personen gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Geseker Straße in Salzkotten an einen organisierten Ladendiebstahl beteiligt. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen, zwei weitere sind flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

Am Freitagmittag betraten zwei Tatverdächtige nacheinander das Geschäft und befüllten sowohl einen Einkaufswagen als auch einen mitgeführten Rucksack mit diversen Waren verließen das Geschäft getrennt voneinander. Der stellvertretende 40-jährige Marktleiter stellte eine junge Frau, die mit dem Wagen den Kassenbereich umgangen hatte, auf dem Parkplatz und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei im Büro fest.

Der 30-jährige Ladendetektiv des Supermarktes beobachtete den Mann, der den Rucksack befüllt hatte, und stellte ihn anschließend auf der Straße und hielt ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen, eine 30-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann, beide rumänischer Staatsbürger, vorläufig fest.

Eine weitere, dritte Person konnte entkommen, wurde aber von der Videoaufzeichnung des Marktest festgehalten. Es handelt sich um eine schlanke Frau osteuropäischer Herkunft, 20 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen Haaren. Bekleidet war sie mit schwarzer Jacke, darunter einem weißen Shirt mit roter Aufschrift, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern. Die Gesuchte und der festgenommenen 26-Jährige stehen im Verdacht, an einem weiteren Ladendiebstahl im Kreis Gütersloh beteiligt gewesen zu sein.

Das Diebesgut aus Rucksack und Einkaufswagen stellten die Polizisten vor Ort sicher, weiterhin stellten sie im Nahbereich des Supermarktes einen unverschlossenen Pkw mit rumänischem Kennzeichen fest, in dem sich weiteres Diebesgut befand. Bei allen Waren handelt es sich um Lebensmittel im Wert von rund 500 Euro.

Außerdem fanden die Einsatzkräfte hier den Ausweis einer vierten Person, eines 37-jährigen Rumänen. Von seiner Tatbeteiligung wird ausgegangen, der Mann ist flüchtig.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf die Frau, die von der Videoüberwachung aufgezeichnet wurde, nimmt die Polizei Paderborn unter der Nummer 05251 306-0 entgegen. Auch Hinweise auf den Mann und sonstige verdächtige Beobachtungen können unter der Rufnummer 05251 306-0 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell