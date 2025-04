POL-PB: Kind bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall hat sich am späten Samstagnachmittag, 26. April, ein Fahrradfahrer in Paderborn schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-jährige Mann war gegen 16.40 Uhr auf der Straße am Bahneinschnitt in Richtung Am Rippinger Weg unterwegs. Als er mit seinem Vorderrad eine Bordsteinkante berührte, stürzte er und kam zu Fall. Dabei zog ...

