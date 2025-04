POL-PB: Kellereinbrüche in der Innenstadt

Hövelhof (ots) - (cr) Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 18. April, bis Freitag, 25. April, in ein Einfamilienhaus an der Anschrift Sandweg in Hövelhof ein. Die Bewohner befanden sich in diesem Zeitraum im Urlaub. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten durch Aufbrechen der Terrassentür in das Gebäude und durchwühlten dieses. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Ein Nachbar stellte den Einbruch ...

