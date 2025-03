Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.03.2025 um 16:54 Uhr sollte eine männliche Person in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete über einen Zugangsweg zur Festwiese. Die Verfolgung erstreckte sich über die Festwiese und wieder zurück zur Winzinger Straße, auf welcher die Person unerkannt entkommen konnte. Den Beamten war die Person jedoch aus einem Vorgang vom 11.03.2025 bekannt. Hier wurde durch den 37-Jährigen ein E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz, sowie unter dem Einfluss von Cannabis geführt. Im Bereich des Zugangsweges konnte durch die Beamten erkannt werden, dass Personen durch die Fahrweise des Neustadters zur Seite gehen mussten. Nun bittet die Polizei Neustadt/W., Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sowie potenzielle Geschädigte, welche durch den E-Scooter Fahrer möglicherweise gefährdet wurden, sich bei dieser zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell