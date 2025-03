Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen und 3 leichtverletzten Personen auf der A61 Richtung Speyer, bei Frankenthal

A61, Gem. Heßheim bei Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 27.03.2025, gingen gegen 16:50 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass sich auf der A61 in Richtung Speyer, kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen ereignet habe. Bereits kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, sowie der Polizei an der Unfallstelle ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte der 46jährige Fahrer eines Opel Zafira aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm staubedingt stehenden Audi A7 eines 33jährigen Mannes auf. Der Audi wurde durch den Aufprall des Opels seinerseits auf den davor ebenfalls stehenden Peugeot 2008 einer 31jährigen Frau aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde der 46jährige Unfallverursacher, sowie der Fahrer des Audis und die Fahrerin des Peugeot leicht verletzt. Sie erlitten jeweils Schleudertraumata. Die leichtverletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da infolge des Unfalls bei dem Opel Kraftstoff und Öl auslief und sich auf dem linken und rechten Fahrstreifen verteilte, mussten beide Fahrstreifen bis zur Reinigung durch die Spezialfirma gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Hierbei kam es jedoch zu einem Rückstau von ca. 4km Länge.

