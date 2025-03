Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 16.03.2025, gg. 10:50 Uhr, kam es in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss stand. Ein eigentlich vorfahrtberechtiger 69-jähriger Mann wollte von der Straße Heidweg in die Straße Zum Ordenswald einbiegen. Ein aus Richtung B38 kommender 29-jähriger Autofahrer befand sich allerdings schon im Einmündungsbereich, als der 69-Jährige in Einmündung einfuhr und mit dem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Während der Unfallaufnahme schwankte der 69-Jährige stark und fiel vor den Polizeibeamten um. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Der 69-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde sichergestellt. Da er über Schmerzen klagte, wurde er durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt, der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell