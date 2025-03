Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vor der Polizei geflüchtet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 36-Jähriger am 26.03.2025 um 13:00 Uhr mit seinem Fahrrad in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W.. Der Fahrradfahrer fuhr sodann weiter in Richtung Kreuzung zur Landauer Straße. Hierbei fuhr dieser deutliche Schlangenlinien und schwankte stark. Hier überfuhr der Mann die Lichtzeichenanlage, welche Rotlicht anzeigte. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierdurch nicht. Im weiteren Verlauf stürzte der Radfahrer und konnte nach kurzer Verfolgung durch die Beamten festgenommen werden. Der Grund für dessen Flucht war schnell gefunden, da gegen diesen ein Haftbefehl und ein Vorführungsbefehl vorlag. Ferner stand dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Rad eine Bekannten übergeben. Hiernach wurde der Mann nach der Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell