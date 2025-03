Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.03.2025 gegen 08:30Uhr wurde ein 30-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der K 16 in Wachenheim verletzt. Er befuhr mit seinem Opel Astra die K16 aus Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Wachenheim. Dort verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse (Nieselregen, nasse Fahrbahn) die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich, kam von der Straße ab und landete im dortigen Grünstreifen. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Weiterhin entstand ein Fahrbahn- und Flurschaden von 5000 Euro.

