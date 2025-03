POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten nach Mandelblütenfest

Grünstadt (ots) - Am Sonntag, den 23.03.2025, gegen 01:21 Uhr brach in Grünstadt Am Mertesheimer Weg in einem Auto ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Am Auto und dem Parkplatz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt Liedtke, PK Tel.: 06359 9312 0 E-Mail: ...

