Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Großkarlbach (ots)

Am Samstag, den 22.03.2025, kam es um 18:00 Uhr in Großkarlbach in der Bissersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Motorradfahrern. Die drei Motorradfahrer befuhren die Bissersheimer Straße in Fahrtrichtung Bissersheim. Als der vorderste 23-jährige Motorradfahrer verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, bremste der ebenfalls 23-jährige Motorradfahrer hinter ihm stark ab, um ein Aufprall zu verhindern. Der unfallverursachende 21-jährige Motorradfahrer befand sich hinter den beiden anderen Motorradfahrern und bremste ebenso, jedoch konnte er den Zusammenstoß auf seinen Vordermann nicht mehr verhindern, da er zuvor keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das in der Mitte befindliche Motorrad nach vorne auf das vorderste Motorrad geschoben und kollidierte mit diesem. An allen drei Motorrädern entstand zusammen ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Das Motorrad des 21-Jährigen war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Einer der beiden 23-Jährigen erlitt leichte Verletzungen am linken Fuß- und Kniebereich. Gegen den 21-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

