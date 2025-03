Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 22.03.2025, kam es um 17:06 Uhr in Grünstadt in der Bitzenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Der unfallverursachende 53-jährige Autofahrer befuhr die Bahnhofstraße und bog nach links auf die Bitzenstraße ab. Nach seinem Abbiegevorgang hielt er sein Lenkrad weiter eingeschlagen, weshalb er mit dem 81-jährigen Autofahrer zusammenstieß, der ordnungsgemäß an der Ampel in der Bitzenstraße in Fahrtrichtung Obersülzer Straße hielt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, dieser ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der 53-jährige Autofahrer wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben dem Fahrzeugschlüssel wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell