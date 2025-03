Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lügen haben kurze Beine

Neustadt/Weinstraße (ots)

Dieses Sprichwort trifft wohl auf einen 27-Jährigen aus der VG Edenkoben zu, welcher am 27.03.2025 um 12:00 Uhr in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle gab der Fahrer zunächst die Personalien seines Onkels an. Im Verlauf der Kontrolle verwickelte sich dieser jedoch in Widersprüche, wonach er letztlich seinen tatsächlichen Namen und die dazugehörigen Personalien nannte. Der Grund für die falsche Namensangabe war schnell gefunden, da der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und dieser ohne Kenntnis seines Onkels, welcher Halter des Fiat war, den Fahrzeugschlüssel an sich nahm. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

