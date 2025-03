Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Girls'Day - bei der Polizei Grünstadt: Ein Tag als Polizistin

Grünstadt (ots)

Zum Girls'Day am 03.04.2025 haben sich fünfzehn junge Frauen bei der Polizeiinspektion Grünstadt angemeldet. In der Zeit von 09:00-13:00 Uhr lernen sie dabei die abwechslungsreichen Aufgaben und Herausforderungen als Polizistin kennen. Die Teilnehmerinnen erwartet ein actionreicher Tag unter anderem mit spannenden Einblicken in die Ermittlungsarbeit, die Vorstellung der technischen Ausstattung und noch vieles mehr!

Wir freuen uns auf einen tollen Girls'Day mit den Teilnehmerinnen am kommenden Donnerstag!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell