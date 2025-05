Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Aufmerksamer Bankmitarbeiter entdeckt Betrügerin

Viersen (ots)

Am Mittwoch, dem 30. April, gegen 15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter in einer Filiale an der Hauptstraße in Viersen eine verdächtigs Mädchen. Sie trug zunächst einen Mundschutz um den Hals, den sie kurz vor der Nutzung eines Geldautomaten vor ihr Gesicht zog. Als der Mitarbeiter einen Blick ins System warf, stellte er fest, dass das Mädchen versuchte, 2000 Euro abzuheben. Diese Transaktion wurde jedoch aufgrund einer Fehlermeldung nicht ausgeführt. Anschließend hob sie 1100 Euro ab. Dem Bankangestellten kam das Verhalten verdächtig vor. Er sprach sie an und fragte, ob er ihr behilflich sein könne. Das verneinte sie und gab an, lediglich Geld für ihre Großmutter abheben zu wollen. Da dem Mitarbeiter die Situation weiterhin merkwürdig erschien, bat er sie, im Foyer der Bank zu warten, und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Sichtung der Überwachungsvideos stellte sich heraus, dass die tatsächliche Karteninhaberin, eine 78-jährige Frau aus Viersen, nur wenige Minuten zuvor Geld in derselben Filiale abgehoben hatte. Auf den Aufnahmen war außerdem zu sehen, dass sich eine zweite Frau während dieses Vorgangs auffällig nah bei der Seniorin aufhielt, vermutlich, um ihre PIN auszuspähen. Im weiteren Verlauf wurde der 78-Jährigen das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen. Wann genau der Diebstahl geschah, und ob es sich bei der Täterin um das Mädchen am Automaten oder diejenige handelt, die die PIN ausspähte, ist derzeit noch unklar. Die bislang unbekannte Frau, die die Pin ausspähte, wird als etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Sie soll zwischen 15 und 25 Jahre alt sein und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Basecap, eine schwarze Sweatshirtjacke, ein weißes T-Shirt, eine graue Hose sowie schwarze Schuhe. Das Mädchen, das versuchte, das Geld abzuheben, konnte sich nicht ausweisen und verweigerte jegliche Aussage. " Sie wurde zur Wache mitgenommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Identität konnte nicht ermittelt werden. Da davon auszugehen ist, dass die Beschuldigte minderjährig ist, wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach an das Jugendamt übergeben. /jk (445)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell