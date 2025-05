Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250430 Viersen: Frau stürzt mit Pedelec und verletzt sich leicht - PKW-Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Eine 67-jährige Viersenerin befährt am Mittwoch, 30.04.2025 gegen 16:30 Uhr die Gerberstraße mit ihrem Pedelec in Viersen. Im derzeitigen Baustellenbereich, etwa in Höhe der Haus-Nr.: 38, kam der Radfahrerin ein PKW entgegen. Bei einem Ausweichmanöver kam die Frau dann zu Fall und verletzte sich leicht. Zu dem flüchtigen PKW, der in Richtung Innenstadt weiterfuhr, konnte die verletzte Radfahrerin keine weiteren Angaben machen. Wenn Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-0. (442)

