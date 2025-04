POL-VIE: Viersen-Dülken: Alkoholisierter Motorradfahrer fährt in wartenden Pkw - Führerschein sichergestellt

Niederkrüchten (ots) - Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr, wurden am Lindbruch in Niederkrüchten drei Autos aufgebrochen. Alle Fahrzeuge waren auf dem dortigen Parkplatz an der Mittelstraße unmittelbar nebeneinander abgestellt. Mindestens eine unbekannte Person schlug bei drei Autos eine Scheibe ein, bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim ...

mehr