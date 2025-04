Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Radfahren auf dem Bahnsteig führt zur Sicherstellung von Schlagring und Drogen

Bild-Infos

Download

Stendal (ots)

Am Montag, den 31. März 2025 fiel einer Streife der Bundespolizei um 15:45 Uhr ein E-Bike-Fahrer auf, der den Bahnsteig eins des Haupt-bahnhofes Stendal mit hoher Geschwindigkeit befuhr. Da dies nicht zu-lässig ist und der 38-Jährige andere Reisende dadurch gefährdete, forderten die Bundespolizisten den Deutschen auf, anzuhalten und abzusteigen. Der Mann wurde entsprechend über sein Fehlverhalten belehrt und kontrolliert. Auf die Frage der Bundespolizisten, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führe, gab er an, lediglich eine geringe Menge Cannabis bei sich zu haben. Bei der Inaugenscheinnahme der angegebenen Substanz entdeckten die Bundespolizisten im Vorderfach des mitgeführten Rucksackes weiteres mutmaßliches Betäubungsmittel. Daraufhin nahmen die Bundespolizisten den Mann mit auf die Dienstelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden sie zwei Cliptütchen und eine Dose mit einer weißen pulverförmigen Substanz, bei der ein Drogenschnelltest Amphetamine anzeigte. Die circa 18 Gramm wurden ebenso sichergestellt, wie ein Schlagring, den der Mann in seiner linken Hosentasche griffbereit mitführte. Aufgrund der Zuständigkeit wurde die Landespolizei entsprechend über den Sachverhalt informiert. Den Mann erwarten Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell